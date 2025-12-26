Il documentario “Un Natale a Casa Croce” stasera su Rai 3

“Un Natale a Casa Croce” è il nuovo documentario firmato da Pupi Avati, dedicato a una delle figure più complesse della cultura italiana, Benedetto Croce, in onda su Rai 3 alle 23.10 venerdì 26 dicembre

“Un Natale a Casa Croce” è il nuovo documentario firmato da Pupi Avati, dedicato a una delle figure più complesse della cultura italiana, Benedetto Croce, in onda su Rai 3 alle 23.10 venerdì 26 dicembre. Il film, prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Cinecittà e Rai Documentari, offre un ritratto intimo e sorprendente dello studioso, raccontandone le ferite personali, il rigore morale, le contraddizioni e la statura umana, spesso oscurata dalla dimensione istituzionale, mettendo in scena un inedito Croce, nel contesto familiare delle celebrazioni natalizie del 1953.

Con la partecipazione di Benedetta Craveri e un cast composto da Paolo Spezzaferri, Teresa Cerciello, Chiara Barassi, Roberta Geramicca, Fenicia Rocco e Sabrina Bevilacqua, il documentario ripercorre i momenti cruciali della vita di Croce: il drammatico terremoto di Ischia del 1883, che lo segna per sempre; la rivalità e l’amicizia con Giovanni Gentile; il rapporto con il fascismo e la scelta di distanziarsene; il suo ruolo nei governi dell’Italia liberata.

Con una narrazione intensa e cinematografica, Avati restituisce la dimensione emotiva e politica di un uomo che ha trasformato il dolore in pensiero, la solitudine in impegno, la riflessione in resistenza culturale.

Attraverso materiali d’archivio, ricostruzioni e testimonianze, “Un Natale a Casa Croce” diventa un viaggio dentro l’identità italiana, mettendo in luce quanto le vicende private possano plasmare la storia collettiva.