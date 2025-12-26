Debutta IL MISTERO DEL PAPAVERO BLU spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Rita D’Andrea con la regia di Mariella Pizziconi dal 9 all’11 gennaio al Teatro Hamlet

Debutta in prima assoluta al Teatro Hamlet, dal 9 all’11 gennaio, IL MISTERO DEL PAPAVERO BLU, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Rita D’Andrea, adattato per la scena con la regia di Mariella Pizziconi.

Una commedia divertente e romantica, in cui i protagonisti Melania e Marco, s’incontrano in età natura. Si piacciono, forse s’innamorano anche, ma non si sa come va a finire. E poi c’è il mistero legato al quadro del papavero blu.

Si vuole raccontare una controversa e travagliata storia d’amore tra due adulti.

Un mistero, un quadro, vecchi e nuovi amori.

La storia è affidata ad una regia veloce e alla narratrice che in realtà è l’autrice stessa del testo, Rita D’Andrea.

La scelta della recitazione è naturale e semplice, in italiano, con lievi e rare colorature in romanesco. Pochissimi elementi scenografici: quattro sedie e due tavoli.

Importanti le luci che disegneranno il passare del tempo e la diversità del luogo.

DAL 9 ALL’11 GENNAIO

VENERDì E SABATO ORE 21

DOMENICA ORE 18

TEATRO HAMLET_ Via Alberto da Giussano, 13 Roma

Biglietti: 15 euro

Info e prenotazioni: tel. 0641734901; cel. 3334313086

www.teatrohamlet.it