Dall’ospitalità alla ristorazione, Rubrasonic: suono e music design creano valore

26brasonic nasce a Palosco, in provincia di Bergamo, e dal 2002 sonorizza oltre 2000 spazi distribuiti in 26 Paesi del mondo. Con la sua attività crea identità sonore su misura per brand e contesti molto diversi tra loro.

Dal retail (Kiko Milano, Nove25) all’hospitality e al benessere (Lefay Resorts, Adler Spa Resort Sicilia, Tenuta Sanoner) fino alla ristorazione (Capomondo, Capocaccia, Luigia), l’agenzia di Matteo Arancio e Roberto Brignoli lavora sul suono ed il music design come parte integrante dell’esperienza, con un approccio sartoriale e una forte attenzione ai dettagli.

Rubrasonic ha progressivamente superato il ruolo di semplice music boutique, evolvendosi in un atelier creativo che integra musica, sound design e tecnologia, mantenendo al centro un obiettivo chiaro: far crescere i propri clienti attraverso esperienze coerenti e riconoscibili.

La scelta di diventare Società Benefit rafforza questa visione. Per l’agenzia, infatti, la musica non è solo sottofondo, ma uno strumento capace di generare benessere, cultura e relazioni durature. Un impegno che si traduce in pratiche concrete, come processi paperless, riduzione dell’hardware superfluo, attivazioni via smartphone, attenzione all’efficienza energetica e sostegno a progetti culturali legati ai territori.

In questo percorso si inseriscono SoundTag e Sonique, strumenti phygital accessibili senza app tramite QR Code o NFC, pensati per estendere l’esperienza oltre lo spazio fisico. Durante eventi o davanti a un’opera, permettono di accedere a contenuti aggiornati in tempo reale e di proseguire la relazione anche dopo. È il caso, ad esempio, di Jazz:Re:Found, festival elettronico in Monferrato.

Centrale è anche il lavoro nel settore wellness, un settore in crescita globale. Rubrasonic cura sound identity immersive fatte di paesaggi sonori originali e selezioni musicali sincronizzate con luci e ambienti. Esperienze che, grazie SoundTag e Sonique, continuano anche fuori dalla spa, prolungando sensazioni, atmosfera e valore nel tempo.

COS’E’ RUBRASONIC

La storia di Rubrasonic inizia in un basement in provincia di Bergamo, nel 2002. 23 anni dopo l’agenzia sonorizza circa 2.000 spazi (retail, boutique, hotel e resort di lusso, ristoranti,) spazi in 26 paesi del mondo. In realtà la ricerca di Matteo Arancio e Roberto Brignoli è iniziata già negli anni ’80, quando erano dei teen -ager con una passione assoluta per la musica. Rubrasonic oggi ha due sedi, in Italia e Spagna e non si occupa solo radio in-store ma anche di sound identity e phygital.

