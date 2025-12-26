AccessiWay insieme a Vero Volley per abbattere le barriere nello sport

Collaborazione tra AccessiWay, azienda leader in Europa nelle soluzioni di accessibilità digitale, e Vero Volley, Consorzio di società attive sul territorio delle province di Milano e Monza e Brianza

In Italia, dove oltre 13 milioni di persone sono affette da una disabilità, prende il via la partnership tra AccessiWay, azienda leader in Europa nelle soluzioni di accessibilità digitale, e Vero Volley, Consorzio di società attive sul territorio delle province di Milano e Monza e Brianza, con due squadre impegnate nei campionati di Serie A1, maschile e femminile.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili e fruibili a tutti i siti web dell’intero ecosistema Vero Volley, vale a dire non solo le piattaforme ufficiali del Consorzio, ma anche quelle di sponsor, società affiliate e partner, così da estendere i princìpi di inclusione digitale a tutta la community che ruota attorno alla società.

Lo scorso 28 giugno 2025 è entrato in vigore l’European Accessibility Act (EAA), la direttiva dell’Unione Europea che stabilisce standard uniformi di accessibilità per prodotti e servizi digitali e fisici, con il fine di garantire pari opportunità e rimuovere le barriere che limitano l’autonomia di persone con disabilità. Grazie a questo accordo, AccessiWay e Vero Volley uniranno le forze per promuovere uno sport più accessibile, inclusivo e attento alle esigenze di ogni persona.

“Siamo felici di avviare questa seconda importante collaborazione nel mondo dello sport, un contesto che continua a dimostrarsi un veicolo potente di crescita e di pari opportunità. In Vero Volley abbiamo trovato una realtà che incarna coraggio, lungimiranza, resilienza, lealtà, coerenza e responsabilità e che ogni giorno promuove valori come il rispetto, l’inclusione e l’uguaglianza. Princìpi che guidano anche la nostra missione: rendere l’esperienza digitale accessibile a tutti, senza eccezioni.” – commenta Andrea Mariatti, Head of Partnership di AccessiWay.