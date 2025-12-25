Torna JeFlako: esce “Juan Pablo” tra rap, Argentina e poesia

JeFlako, il giovane rapper italiano (ha appena 19 anni) di origine argentina Martin Ramon Labriola, ha appena pubblicato “Juan Pablo”, un brano che mescola rap, Argentina e poesia

La label su cui viene pubblicato il nuovo singolo di questo artista piemontese è Italo, etichetta guidata da Gianfranco Bortolotti, il creatore di Media Records che oggi propone anche musica elettronica con UMM. Ed il sound di JeFlako è senz’altro molto originale e immaginifico. Anche “Juan Pablo”, come altre canzoni di tanti rapper italiani, parla di vita difficile e problemi. In questo caso però il linguaggio è davvero originale e mescola italiano e spagnolo, con armoniee e suon davvero particolari.

Ad esempio, “Juan Pablo” inizia con una voce femminile che gorgeggia e arriva da chissà quale melodia barocca. Poi però, mentre il brano continua, sempre di sentire un tango pieno di accordi di pianoforte… che però sa anche di Carmagnola, la cittadina in provincia di Torino, in cui JeFlako, fin da bambino ha coltivato la passione per la musica, suonando la batteria nella banda del paese.

L’influenza del padre argentino, trombettista, ha contribuito a plasmare il suo stile musicale, che fonde elementi di hip hop, tango e sonorità sudamericane.

JeFlako che è giovanissimo, che tra i suoi riferimenti ha artisti come Kendrick Lamar, Ghali e pure il tanguero Carlos di Sarli ha già raggiunto il traguardo di una maturità espressiva, mettendosi in discussione. E’ pronto per affrontare nuove sfide per far crescere la sua carriera, facendo crescere la sua musica. Magari con l’aiuto di una multinazionale.

JeFlako pubblica “Juan Pablo” tra rap, Argentina e poesia su Spotify