Su Rai 1 “Stanotte a Torino” a Natale con Alberto Angela

“Stanotte a Torino” in onda a Natale su Rai 1 è un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili

Il regalo natalizio di Alberto Angela al pubblico di Rai 1 è una nuova avventura notturna in un’altra splendida città italiana. “Stanotte a Torino” è un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale. Una serata evento prodotta da Rai Cultura, in onda giovedì 25 dicembre in prima serata, alle 21.30 su Rai1. Sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

Per le sue strade porticate, nelle sue eleganti piazze, nei suoi caffè storici, Alberto Angela ritroverà quelle atmosfere d’altri tempi che, complice la notte, fanno di questa città un gioiello unico al mondo. Lungo questo percorso molti gli incontri singolari: con Alessandro Del Piero verranno ripercorse le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera sportiva nella città piemontese che lo accolse giovanissimo e dove il calciatore racconta di aver trovato una seconda casa. Luciana Littizzetto, torinese Doc, guiderà i telespettatori alla scoperta di tradizioni, curiosità e valori della Torino più autentica. Giancarlo Giannini, storico accompagnatore di Alberto Angela in tutti gli speciali di “Stanotte a…” vestirà questa volta i panni di Fred Buscaglione, l’indimenticato musicista torinese, al quale Francesco Gabbani dedicherà un omaggio musicale nella fatata atmosfera barocca della palazzina di caccia di Stupinigi.

Al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Alberto Angela incontrerà una leggenda della Formula 1: il pilota Jean Alesi. Ambasciatore ufficiale della Formula 1, Alesi accompagnerà Alberto Angela e i telespettatori in un viaggio nel tempo ripercorrendo gli anni d’oro della corsa automobilistica. Dalle Officine Grandi Riparazioni, si potrà assistere a una coinvolgente performance dei Subsonica con un brano dedicato proprio alla città sabauda, dove la band si è formata e ha mosso i primi passi. Si incontrerà poi Daisy Osakue, una delle atlete italiane più forti e amate della nuova generazione. Specialista del lancio del disco, un’atleta che, un po’ come la sua città, ha imparato a trasformare la forza in armonia.

Nel suo itinerario Alberto Angela farà scoprire ai telespettatori la magia della Reggia di Venaria Reale, testimonianza di quando Torino rivaleggiava con le altre capitali europee per fasto e magnificenza. Scoprirà il nuovissimo allestimento del Museo Egizio, il più importante al mondo fuori dall’Egitto, insieme al direttore, l’egittologo Christian Greco. Proseguirà alla scoperta delle preziose sale dei Musei Reali, che racchiudono capolavori come il celebre autoritratto di Leonardo da Vinci e la suggestiva cappella della Sindone. All’interno della Mole Antonelliana visiterà il Museo del Cinema, ricco di atmosfere e di testimonianze di quando Torino era la capitale del primo cinema italiano. Alberto Angela guiderà i telespettatori attraverso l’imponenza barocca della basilica di Superga, con un commovente ricordo del Grande Torino la cui avventura si concluse drammaticamente proprio sull’omonima collina. Ci sarà anche tempo per andare alla scoperta delle testimonianze storiche della città, già colonia romana ai tempi di Augusto e prima capitale dell’Italia unita, in una stagione di grandi entusiasmi che ancora si respirano all’interno del Museo del Risorgimento.

Oggi la città continua ad essere sede di grandi eventi sportivi internazionali, come le ATP Finals di Tennis ospitate nell’Inalpi Arena, e qui Alberto Angela ricorderà con Evelina Christillin il momento in cui Torino è stata illuminata dalla fiamma olimpica con i giochi invernali del 2006. A Torino sono stati fatti anche i primi esperimenti italiani di trasmissione televisiva, e oggi la Rai di Torino, che ospita un interessante Museo della Radio e della Televisione, è intitolata all’amatissimo Piero Angela.

Questa notte di scoperte si chiuderà con l’augurio natalizio di una delle eccellenze musicali della città, il Coro del Teatro Regio.

“Stanotte a Torino” è una produzione realizzata da Rai Cultura e dalla Direzione Produzione Tv – centro di produzione Piero Angela di Torino, diretta da Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Stefano Ughetti. Scritta da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Vito Lamberti, Aldo Piro, Emilio Quinto, Fabio Roberti. Capo progetto Anna Maria Tiberi, produttore esecutivo Nicoletta Zavattini.