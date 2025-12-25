Stasera su Rai 5 “Lo Schiaccianoci” con coreografie e regia di Rudolf Nureyev

Lo storico allestimento de “Lo Schiaccianoci” firmato da Nicholas Georgiadis alla Scala, con coreografia e regia di Rudolf Nureyev: un classico del balletto che Rai Cultura propone giovedì 25 dicembre alle 21.20 su Rai 5.

I sognanti fiocchi di neve, le battaglie di topi e soldatini, i valzer e gli straordinari passi a due accompagnano il sogno di Clara e del suo Principe nella magica atmosfera natalizia, ideale cornice per ripresentare questo capolavoro di maestria coreografica e musicale. Sul podio il direttore d’orchestra Valery Ovsyanikov. Regia Tv di Stefania Grimaldi.