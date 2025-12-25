Stasera su Rai 4 “Krampus – Natale non è sempre Natale”: la trama del film

“Krampus – Natale non è sempre Natale” tra brividi e risate e “Trasporto Eccezionale – Un racconto di Natale” stasera su Rai 4: la trama

Una commedia horror che ribalta l’immaginario festivo trasformandolo in un vero incubo. Giovedì 25 dicembre alle 21.20 su Rai 4 c’è “Krampus – Natale non è sempre Natale”, La storia segue la famiglia Engel, che tra litigi e stress da festività perde completamente il senso del Natale.

È allora che appare Krampus, l’oscura creatura del folklore alpino pronta a punire chi ha smarrito la magia delle feste. La casa diventa un campo di battaglia tra pupazzi malefici, giocattoli indemoniati e presenze inquietanti. Il film unisce folklore europeo e gusto per il terrore con incredibili effetti speciali vecchio stile, voluti dal regista di “Godzilla II–King of Monsters” Michael Dougherty per dare un aspetto più anni ’80 all’opera.

“Krampus” è un horror divertente e spaventoso allo stesso tempo, perfetto per chi ama il lato più oscuro del Natale. In seconda serata, Rai 4 continua la notte natalizia “alternativa” con “Trasporto eccezionale – Un racconto di Natale” del finlandese Jalmari Helander, una reinterpretazione del mito di Babbo Natale tra macabra fantasia e azione.