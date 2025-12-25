Stamani su Rai 5 il 40° Concerto di Natale ad Assisi

Stamani su Rai 5 e Radio Rai 3 il 40° Concerto di Natale ad Assisi. Lo spirito del Natale con l’Orchestra Rai e William Eddins

Da due classici come Bianco Natale di Irving Berlin e Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono, entrambi interpretati dalla star del pop Noemi, al barocco di Georg Friedrich Händel, affidato al controtenore Carlo Vistoli, passando per il Concerto per flautino in do maggiore di Antonio Vivaldi, che vede impegnata come solista un giovanissimo talento olandese del flauto, classe 1999, Lucie Horsch. È il tradizionale Concerto di Natale dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, arrivato alla sua quarantesima edizione e proposto da Rai Cultura giovedì 25 dicembre alle 12.35 circa su Rai 1 e su Rai Radio 3, dopo la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, e successivamente sabato 27 dicembre alle 8 su Rai 5. Accanto a Noemi, Carlo Vistoli e Lucie Horsch, salgono sul palco anche i tenori e bassi del “Coro Maghini” e il Coro di voci bianche “I Piccoli Musici” che, insieme al direttore William Eddins, e alla compagine Rai, porteranno nelle case di tutti gli italiani l’atmosfera del Santo Natale e un messaggio di pace, serenità e fratellanza.

Dopo i classici interpretati da Noemi, Carlo Vistoli – in particolare – propone due arie di Händel – O thou that tellest good tidings to Zion, tratta dall’imponente oratorio Messiah, e Lascia la spina, da Il trionfo del tempo e del disinganno – e il canto natalizio Minuit, chrétiens di Adolphe Adam, anche conosciuto come Cantique de Noël. Ancora un’immersione nel repertorio barocco, questa volta solamente strumentale, con la flautista Lucie Horsch, che interpreta il Concerto per flautino in do maggiore RV 443 di Antonio Vivaldi, l’Adagio dal Concerto in re minore per oboe S. Z799 di Alessandro Marcello, l’Allegro dal Concerto grosso n. 8 op. 6 Fatto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli e, infine, un tradizionale brano scozzese, Auld Lang Syne.

Ad affiancare l’Orchestra Rai e i suoi solisti sono anche due formazioni corali: il “Coro Maghini”, istruito da Claudio Chiavazza, che per l’occasione vede impegnati soli tenori e bassi, e il Coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, preparate da Mario Mora. Il primo è interprete, tra gli altri, di brani quali A Christmas Festival di Leroy Anderson e a Christmas Day di Gustav Holst. Alle voci bianche sono invece affidati Adeste Fideles e The little Drummer Boy di Katherine Kennicott Davis.

Gran finale con le voci di Noemi e Carlo Vistoli che, insieme al Coro, all’Orchestra e alla flautista Lucie Horsch, interpretano uno dei più iconici canti di Natale: Stille Nacht di Franz Xaver Gruber.