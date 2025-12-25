Stamani su Rai 1 “A Sua Immagine” speciale Natale

Il significato di un Dio che si fa bambino, per riscoprire il miracolo della Natività e il senso profondo di una festa che celebra la nascita di Gesù di Nazareth. È il tema al centro dello speciale “A Sua Immagine”
Il significato di un Dio che si fa bambino, per riscoprire il miracolo della Natività e il senso profondo di una festa che celebra la nascita di Gesù di Nazareth. È il tema al centro dello speciale “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda giovedì 25 dicembre alle 10.30 su Rai 1.
Lorena Bianchetti, insieme ai suoi ospiti – don Andrea Cavallini, docente alla Pontificia Università Gregoriana, e suor Francesca Balocco delle Suore Dorotee – ripercorre le tradizioni dei canti di Natale con il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, l’arte millenaria degli zampognari di Picinisco (Fr), il presepe di Piazza San Pietro realizzato dagli artisti presepiali della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e il “Paese del Presepe” di Faedo, caratteristico borgo che ogni anno si trasforma nel più grande presepe del Trentino, con oltre 80 statue a grandezza naturale.