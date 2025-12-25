Vita, morte, arte e ispirazione in un film Premio Oscar. “Soul – Quando un’anima si perde”, in prima visione su Rai 3: la trama

Un cartoon da Oscar firmato Pixar, realizzato in coproduzione con Walt Disney Pictures. È il film “Soul – Quando un’anima si perde” di Pete Docter e Kemp Powers, proposto giovedì 25 dicembre alle 21.20 in prima visione, su Rai 3. Joe Gardner, talentuoso pianista jazz, è sul punto di ottenere il contratto più importante della sua vita.

Cade però in un tombino e va in coma. La sua anima finisce all’entrata dell’“Oltremondo”, ma Joe non vuole morire: finirà nell’“Antemondo”, dove ci sono le anime che ancora devono nascere. In questo colorato aldilà, il musicista dovrà fare di tutto per aiutare l’anima “22” a trovare la sua “scintilla”, cioè la vocazione che finalmente la trasporterà sulla Terra. Due premi Oscar 2021: come miglior film d’animazione e come miglior colonna sonora. Con le voci di Neri Marcorè, Paola Cortellesi, Paola Egonu.