Samuele Lami torna su Gas Records con il suo nuovo EP “Built To Break”​

Fuori il nuovo EP dal titolo “Built To Break” del dj/producer italo-brasiliano Samuele Lami, disponibile dal 19 Dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali

Il DJ e producer italo-brasiliano Samuele Lami è tornato con il suo nuovo EP dal titolo “Built To Break”, uscito il 19 dicembre su Gas Records e disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’EP mette in luce le sonorità Techno dell’artista, presentando due tracce:

la title track “Built To Break” e “Dreams I Left Behind”.

La struttura dell’EP è stata ideata per permettere agli ascoltatori di percepire le emozioni vissute dal producer in un particolare momento della sua vita.

Ogni brano rappresenta una fase diversa del suo percorso interiore e narra, attraverso la musica, ciò che a parole risultava difficile esprimere pienamente. Con questo progetto, Samuele Lami, desidera condividere non solo le sue produzioni, ma anche un’esperienza emotiva e un viaggio esplosivo.

Samuele Lami commenta il suo nuovo EP: “Built To Break”

“Ho deciso di realizzare Built To Break EP perché sentivo un’esigenza profonda di raccontare il mio cambiamento. È stato un periodo di transizione importante, in cui la musica ha avuto un ruolo fondamentale: posso dire senza esitazione che mi ha salvato. Attraverso la scrittura e la produzione, ho trovato il modo di dare voce a emozioni che, altrimenti, sarebbero rimaste chiuse dentro di me.”

Samuele Lami, vive a Roma ed è un DJ/producer italo-brasiliano appassionato di musica fin dalla giovane età. Per lui, la musica rappresenta la forma più autentica di espressione, un linguaggio universale attraverso cui comunica la propria identità artistica. Nel corso degli anni, ha trasformato questa passione in un percorso professionale, dedicandosi con impegno alla ricerca di un sound che rifletta la sua essenza più profonda.

Ogni sua produzione e ogni nuova esperienza sono per lui opportunità di crescita personale e artistica, avvicinandolo sempre di più al suo grande obiettivo: portare la sua musica in giro per il mondo.

La sua missione è continuare a evolversi mantenendo fede a sé stesso e ai messaggi che desidera trasmettere attraverso la sua musica, rinnovandosi senza perdere di vista le proprie radici e la propria autenticità.

Tra le sue uscite discografiche: “Poltergaist”, “With Me”, “Extreme Situation” e “One Way Locomotive”.