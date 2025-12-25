Oroscopo di oggi, giovedì 25 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La vita di relazione sta attraversando una fase delicata. Con la Luna in quadratura, ci sentiamo demotivati e poco costanti nelle dimostrazioni d’affetto. Soluzioni per rimediare a una vecchia magagna: non abbiamo né idee né tantomeno lo spirito per realizzarle.
Toro
Il trigono della Luna al segno ci consiglia di fidarci dell’istinto, ci indicherà la strada più breve e vantaggiosa per giungere ai nostri obiettivi. La presenza attenta e la prontezza di riflessi ci fanno sentire in ordine e con la coscienza a posto.
Gemelli
Le festività sono alle porte e dobbiamo ancora concludere diversi progetti: elaboriamo un pratico elenco, con tutte le attività essenziali. La mente è aperta, flessibile, curiosa: nella professione potremmo mettere a segno un colpo da veri maestri.
Cancro
La Luna in opposizione a Giove amplifica la nostra ritrosia verso l’allegria che aleggia ovunque. Dovremmo provare a essere più empatici. In famiglia, alternanza di alti e bassi: su certe annose questioni, non riusciamo a trovare un accordo.
Leone
La parola di un amico sincero è sempre salvifica: con il suo sguardo lucido proiettato al futuro, ci fornisce una visione obiettiva della realtà. Siamo bendisposti all’introspezione, solo così riusciamo a seguire spontaneamente il flusso delle emozioni.
Vergine
Per tutta la mattina il trigono della Luna ci tiene proficuamente impegnati nell’attività. Mettiamo a punto gli ultimi dettagli prima delle feste. Agiamo d’astuzia e puntiamo sul fascino e sulla creatività, per acquisire visibilità dove più desideriamo.
Bilancia
Gli affari di cuore procedono bene, la nostra predisposizione verso l’altra persona e l’influsso della Luna sono un buon punto di partenza. I riflettori sono accesi su di noi e sui nostri bisogni affettivi. Mettiamo in chiaro esigenze e punti fermi.
Scorpione
Giornata non di pieno riposo, ma ricca di piacevoli eventi. Siamo noi, con la Luna nel segno, ad avere il potere di indirizzare gli eventi. Il parere di un caro amico fa vacillare alcune nostre certezze. Forse è davvero ora di cambiare qualcosa.
Sagittario
Il lavoro e le relazioni interpersonali procedono speditamente senza incontrare ostacoli. Stiamo seminando bene, in attesa di raccogliere i frutti. Esaminiamo con la lente d’ingrandimento stati d’animo e desideri, per scoprire chi siamo e cosa vogliamo.
Capricorno
Con la Luna nel nostro cielo, siamo dei romantici che cercano situazioni piacevoli da condividere con la propria metà. Ritroviamo il fuoco della passione. Coltiviamo interessi filosofici e spirituali, da mettere a disposizione di chi ne può trarre vantaggio.
Acquario
Gli addobbi sono quasi completi, manca solo da decidere cosa cucinare per la cena della Vigilia. Saremo padroni di casa accoglienti e disponibili. Attraverso un dialogo schietto, possiamo spazzare via dubbi e incertezze di un amico a cui teniamo molto.
Pesci
Clima di serenità nei rapporti familiari: apprezziamo ciò che abbiamo, destreggiandoci abilmente fra i doveri e le nostre necessità personali. Dopo un’altra giornata lavorativa prima del Natale, tuffiamoci nel caldo abbraccio di chi ci vuole bene.