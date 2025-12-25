“Nel cuore è Natale” è la nuova canzone di Joline Terranova

Arriva anche in rotazione radiofonica “Nel cuore è Natale” il nuovo singolo di JOLINE TERRANOVA già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Nel cuore è Natale” è una ballad pop che celebra con dolcezza lo spirito natalizio, mettendo in primo piano i valori più profondi e significativi di questa festività: l’amore, la famiglia, la gioia condivisa e la serenità interiore. La vera essenza del pezzo non risiede nei regali materiali o nelle ricchezze, bensì nell’amore che si diffonde tra le persone, soprattutto all’interno delle famiglie. La canzone ricorda che, anche senza oro o meraviglie, il vero Natale è quello vissuto nel cuore, tra sorrisi, gesti di affetto e momenti condivisi. E se i bambini attendono i regali, l’amore resta comunque il protagonista: il dono più grande non è un oggetto, ma un abbraccio o un sorriso.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano si inserisce nel mio progetto musicale come un momento di dolcezza e calore, perfetto per contrastare le sonorità più intense degli altri brani. Il brano celebra un Natale autentico, pieno d’amore, famiglia e semplici gesti condivisi, senza concentrarsi su regali o materialismo. È un brano che ricrea un’atmosfera intima e calorosa, con sfumature di luce e speranza che credo sia ciò che mancava per bilanciare l’intero album. Con l’esortazione al ricordo che il vero spirito del Natale sta nelle piccole cose e negli abbracci che ci scambiamo.”

Il videoclip “Nel cuore è Natale” è girato in parte nella location più suggestiva per l’artista, la sua casa, e in parte nel centro storico di Palermo (Teatro Massimo, via Ruggero Settimo e via Principe di Belmonte), interamente addobbato con luci natalizie. Le scene si sviluppano tra strade silenziose e illuminate, con riprese e montaggio a cura di Plances Film e regia firmata da Joline Terranova e Giovanni Plances.