L’impegno sociale dei DescargaLab e il nuovo brano “Muy bonito se pone”

DescargaLab è un laboratorio musicale multietnico e a geometrie variabili che unisce l’impegno sociale alla passione per i ritmi del mondo e alla lingua napoletana, intesa come espressione di un amore incondizionato per tutto il “Sud” dell’Italia e del mondo.

La formazione si sviluppa artisticamente attorno al talento vocale di Marina Puglia, “la Regina del Giambellino”.

Dopo l’album “Tarumbò Caribeño”, omaggio in lingua spagnola a Pino Daniele riletto attraverso i ritmi caraibici e prodotto in collaborazione con Claudio Poggi, primo produttore di Pino Daniele, il collettivo è appena uscito con “Muy bonito se pone”.

Il nuovo brano nasce dalla collaborazione tra musicisti italiani e cubani e coniuga, ancora una volta, la vocazione sociale di DescargaLab con la musica caraibica nella sua versione più dance. Un brano da ballo che racconta la forza solidale delle periferie.

“Muy bonito se pone” è una salsa in chiave moderna, pensata anche – ma non solo – per discoteche e sale da ballo: una dimensione più commerciale che resta comunque attenta alla cura degli arrangiamenti e alla ricchezza musicale.

«Quando abbiamo scritto “Muy bonito se pone” avevamo negli occhi l’immagine del comandante Mechon Blanco che resta nel vento, nelle orecchie la rabbia del Barrio gridata dalla voce di Mirella di Scampia e nel cuore l’amore per le persone che cadono.

La periferia, con tutte le sue contraddizioni, è il nostro posto nel mondo, oggi più che mai»

— Marina Puglia, DescargaLab

Anche questo lavoro mantiene saldamente al centro la dimensione sociale e non profit, cifra distintiva di DescargaLab, e accompagnerà il Buona Vita Tour, che da oltre un anno attraversa i “Luoghi dell’Anima” italiani: beni confiscati alle mafie e beni comuni.

Il tour è partito il 25 novembre dal Teatro Palamostre di Piazzale Diacono a Udine, farà tappa a Rimini il 20 dicembre e proseguirà nel resto d’Italia per tutto il 2026.