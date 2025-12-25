Il vero volto di Babbo Natale ad “a.C.d.C.” su Rai Storia

Babbo Natale, alias Santa Claus, è tra i personaggi più famosi al mondo. Ma qual è l’origine della leggenda che lo circonda? È possibile ricostruire una sua storia? A questi interrogativi risponde “a.C.d.C.”, in onda giovedì 25 dicembre alle 21.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. La puntata racconta il tentativo di un gruppo di ricercatori che ha provato a ricostruire il vero volto di Babbo Natale. La trovata è certamente spettacolare e provocatoria, ma documenta una ricerca accurata che coinvolge scienziati di varie discipline e si sposta poi in Italia, a Bari, dove sono custoditi i resti di San Nicola, indiziato numero uno come ispiratore della figura leggendaria di Babbo Natale.