“Il ritorno di Mary Poppins” stasera su Rai 2: la trama del film

Dal 1964 a oggi la babysitter magica non è invecchiata di un minuto: giovedì 25 dicembre alle 21.30 su Rai 2 c’è “Il ritorno di Mary Poppins” di Rob Marshall. Londra, 1935. I due ragazzini che erano stati accuditi da Mary Poppins sono diventati grandi. Michael lavora in banca, è vedovo e ha tre bambini, e la sorella Jane è un’attivista che si batte per i diritti dei lavoratori. C’è molto disordine, domestico e finanziario: serve una governante di polso che rimetta a posto le cose.

E dal passato ritorna Mary, col suo magico ombrello. La Disney ha impiegato quasi mezzo secolo per riuscire a produrre un sequel di uno dei suoi film di maggiore successo: il risultato è un colossal che mantiene la grazia e l’incanto del film originale, grazie anche ai suoi interpreti, con Emily Blunt che non fa rimpiangere mai Julie Andrews. La voce italiana nelle canzoni interpretate da Mary Poppins è quella di Serena Rossi. Nel cast anche Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Dick Van Dyke, Angela Lansbury, Julie Walters.