Il film “Gandhi” con Ben Kingsley stasera su Rai Movie: la trama

Nel giorno di Natale, un film di culto e un grande messaggio di pace: giovedì 25 dicembre, alle 21.10 Rai Movie propone “Gandhi” di Richard Attenborough. È il racconto della vita del grande emancipatore indiano, dagli inizi come avvocato alla decisione di dedicarsi alla difesa e ai diritti del suo popolo: attraverso oltre mezzo secolo di lotte, improntante a non violenza e discussione, diventerà uno dei leader più esemplari del Novecento, fino a ottenere l’indipendenza del suo paese dall’Inghilterra. Film indimenticato e potente, “Gandhi” ottenne otto premi Oscar, fra cui miglior film, miglior regia per Richard Attenborough e miglior attore per Ben Kingsley. Nel cast anche John Gielgud, Martin Sheen, Candice Bergen.