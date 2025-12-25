Dove vanno i gatti quando non li vediamo? Lo rivela il report Kippy

Kippy, azienda italiana specializzata in dispositivi GPS per animali domestici, ha raccolto nel suo primo report una serie di dati inediti sulle abitudini quotidiane dei gatti in Europa

Quanto si muove davvero un gatto? E soprattutto, cosa fa quando non lo vediamo? Queste domande non sono solo curiosità, ma parte di una crescente attenzione verso il benessere e la sicurezza dei nostri compagni a quattro zampe. I numeri parlano chiaro: secondo il Rapporto Annuale 2025 di FEDIAF (Federazione europea dell’industria degli alimenti per animali da compagnia), la popolazione di animali domestici in Europa ha raggiunto 299 milioni e di questi, 108 milioni sono gatti.

Eppure, fino a oggi, monitorare l’attività fisica di un gatto era quasi impossibile. Troppo indipendenti e troppo imprevedibili. Ma quando la tecnologia incontra il mondo pet, ecco che emergono dati inediti che aiutano a comprendere meglio la loro vita quotidiana.

Lo conferma il primo report di Kippy , azienda italiana specializzata nello sviluppo di dispositivi intelligenti per il monitoraggio e la sicurezza di cani e gatti, che, con suoi prodotti di punta, Kippy Dog e Kippy Cat, integra localizzazione GPS, tracciamento dell’attività e funzioni smart pensate per migliorare la qualità della vita degli animali domestici e offrire maggiore serenità ai loro proprietari.

Dall’analisi emerge che dal 2016 a oggi, i quasi 15 mila tracker Kippy Cat, hanno seguito i gatti sparsi in giro per l’Europa, raccogliendo dati che raccontano abitudini, ritmi e livelli di attività. I numeri fotografano un quadro interessante: i gatti monitorati hanno percorso complessivamente 7,46 miliardi di passi, equivalenti a 3,7 miliardi di chilometri, una distanza sufficiente per fare il giro dell’equatore terrestre ben 93 volte.

Dentro la vita di un gatto: attivo, curioso ma anche dormiglione

Altroché “animali sedentari”. Ogni gatto percorre mediamente 3.900 passi al giorno, pari a circa 2 km, l’equivalente di 4 giri intorno al Colosseo. In media, dedica 34 minuti al giorno alla camminata o alla corsa, una durata che può sembrare ridotta ma che testimonia un livello di attività fisica costante e quotidiano.

Un altro dato interessante riguarda il sonno. I gatti dormono in media 8 ore al giorno, un lasso di tempo che coincide spesso con il momento in cui i proprietari ricaricano il dispositivo Kippy, sfruttando il tempo di riposo dell’animale per garantire un monitoraggio continuo.

Ma è sul confronto con l’anno precedente che i numeri si fanno ancora più interessanti. Nel 2025, i gatti monitorati hanno visto un incremento del 61% nella loro attività fisica, passando da 23 a 37 minuti di camminata o corsa al giorno. Questo aumento evidenzia una tendenza verso un maggiore movimento, che potrebbe essere dovuto sia all’evoluzione del comportamento dei gatti, sia a una maggiore attenzione da parte dei proprietari nell’utilizzare il monitoraggio per migliorare il benessere degli animali.

Spoiler: non tutti i gatti si muovono allo stesso modo

Tuttavia, l’analisi dei dati rivela anche una grande varietà di comportamenti. Il 25% dei gatti più sedentari percorre meno di 500 passi al giorno, mentre il 25% più attivo supera i 6.500 passi quotidiani. La maggior parte però si colloca nel mezzo, con una media di 2.700 passi al giorno.

Queste differenze dipendono da molti fattori: età, razza, accesso agli spazi esterni, ma anche dalla personalità del singolo animale. È in questo contesto che il monitoraggio diventa uno strumento prezioso, in quanto permette ai proprietari di conoscere i comportamenti abituali del proprio gatto e riconoscere eventuali cambiamenti che potrebbero indicare problemi di salute o stress.

Interessante anche il dato sull’utilizzo delle funzioni smart: 1 proprietario su 4 ha attivato il geofence, la notifica che avvisa se il gatto esce da un’area sicura prestabilita, almeno una volta nell’ultimo mese.

Kippy Cat V2: il tracker avanzato che migliora la sicurezza e il benessere dei gatti

Proprio in risposta alla crescente esigenza di monitorare in modo sempre più preciso l’attività dei gatti, Kippy ha recentemente lanciato Kippy Cat V2, l’evoluzione del tracker GPS per gatti. Il nuovo dispositivo integra un’elettronica completamente rinnovata che porta prestazioni da pari passo con Kippy Dog, il tracker per cani.

Il cuore dell’innovazione sta nella precisione e velocità della localizzazione. Grazie a una nuova tecnologia GPS, Kippy Cat V2 garantisce risposte più rapide e accurate, fondamentali quando il gatto si allontana o esplora zone nuove. Inoltre, l’ottimizzazione dei consumi permette una maggiore durata della batteria, aspetto cruciale per chi ha gatti che trascorrono molte ore all’aperto.

Ma Kippy Cat V2 non si limita solo a tracciare i passi. Tra le funzioni smart ci sono il monitoraggio delle abitudini quotidiane, le mappe di calore per analizzare i percorsi preferiti, e le notifiche geofence che avvisano se il gatto esce da una zona sicura. A differenza di un semplice AirTag, che funziona solo in presenza di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, Kippy Cat V2 utilizza una SIM integrata che sfrutta la rete dati per localizzare l’animale a qualsiasi distanza, in tutta Europa.

“Con KippyCat V2 continuiamo a promuovere quella che chiamiamo ‘libertà controllata’”, spiega Iacopo Buccarelli, Brand Reputation e Retention di Kippy. “I gatti possono esplorare, vivere la loro natura indipendente, ma i proprietari hanno la serenità di sapere sempre dove sono e come stanno. Non è solo un dispositivo, è una rete di sicurezza invisibile che protegge sia i gatti che i loro padroni senza limitare”.