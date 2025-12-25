A tutta voce per la dodicesima edizione di Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni

Circa trenta spettacoli e oltre cento repliche: da sabato 27 dicembre a martedì 6 gennaio a Lecce torna Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni

Circa trenta spettacoli e oltre cento repliche di quasi quaranta compagnie e artisti provenienti dalla Puglia, dal resto d’Italia e dall’Europa: da sabato 27 dicembre a martedì 6 gennaio a Lecce torna Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni. Un cartellone diffuso che intreccia teatro, danza, circo, narrazione e linguaggi della scena contemporanea, coinvolgendo teatri, spazi storici, luoghi non convenzionali, strade e piazze del capoluogo salentino. Questa dodicesima edizione riflette sul valore delle storie come strumento di crescita e relazione: “A tutta voce”, tema ispirato a una poesia di Vladimir Majakovskij, richiama l’esigenza di dare spazio e ascolto all’infanzia in un mondo sempre più adulto. L’immagine dei bambini disegnati da Annalisa Manfredi, che urlano a squarciagola, ne diventa simbolo.

Ampio lo sguardo internazionale. Dalla Spagna arrivano le esperienze catalane di Animal Religion, impegnata nell’esplorazione tra circo e interdisciplinarità, Imaginart ed El petit, protagoniste di percorsi immersivi per i più piccoli (fino ai 6 anni) che trasformeranno lo spazio scenico del Castello Carlo V in un ambiente percettivo. Dai Paesi Bassi giungono DaDodans, Stichting Knopen e VolDaan Theater, attive in ambito coreografico e sensoriale; dal Giappone la performer Izumi Fujiwara animerà il centro storico con la parata artistica Fish Parade. Significativa anche la presenza francese, con Zec e Lamento, tra danza urbana e circo poetico. Completa il panorama estero il Duo Kaos, progetto tra Italia e Guatemala che fonde acrobatica, teatro fisico e poesia visiva.

Accanto alle presenze estere, Kids ospita alcune tra le realtà più consolidate del teatro ragazzi italiano: dalle creazioni sensibili di Artevox Teatro, con un progetto pensato per bambine e bambini neurodivergenti, in particolare nello spettro autistico, alle invenzioni clownesche degli Eccentrici Dadarò, dall’esperienza di Giallo Mare Minimal Teatro e Compagnia Dimitri/Canessa, fino alle proposte di Teatro dell’Argine, Fontemaggiore, Nina Theatre, Studio Ta-Daaa e Teatro del Buratto. Forte e riconoscibile anche la scena pugliese, con Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, ideatori e organizzatori del festival, affiancati da Kuziba, Teatro Koreja, Bottega degli Apocrifi, Burambò e La luna nel letto, che negli anni hanno contribuito a fare del territorio un laboratorio permanente per le nuove generazioni. Kids ospiterà inoltre un focus dedicato a TRAC – Teatri di Residenza Artistica Contemporanea, con Simona Gambaro e Illoco Teatro.

Kids non è soltanto una sequenza di spettacoli. Un vero Kids Village a cura di BlaBlaBla in collaborazione con numerose realtà, animerà con incontri, workshop, performance e attività laboratoriali gratuite le biblioteche Acchiappalibri e Ognibene, il Convitto Palmieri e le Manifatture Knos; torna l’Operazione Robin Hood con il biglietto sospeso; un laboratorio per piccoli critici (dai 9 anni – info e iscrizioni 347 9021446), invita bambine e bambini a raccontare ciò che vedono.

Il programma prenderà il via sabato 27 alle 10:30 con la coloratissima Kids Parade, animata dalla compagnia napoletana Baracca Buffoni e dai giovani allievi della Scuola Cirknos, che attraverserà Porta Rudiae trasformando la città in una scenografia a cielo aperto. Domenica 28 e mercoledì 31 dicembre, domenica 4 e lunedì 5 gennaio (ore 10:45 e 11:45), sui treni storici del Museo Ferroviario della Puglia, torna l’immancabile appuntamento con In viaggio con le storie, piccolo festival della narrazione per l’infanzia: ad accogliere gli spettatori, un capostazione clown, i suoi assistenti e tre vagoni pronti a trasformarsi in teatri e scenari straordinari. Nelle quattro mattinate si alterneranno Raffaella Giancipoli, Diomede Stabile, Francesca Danese, Agostino Aresu, Nunzia Antonino, Daria Paoletta e Angelica De Pace.

Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Lecce, Puglia Culture, Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Fonds Podiumkunsten, TRAC – Teatri di Residenza Artistica, in collaborazione con Assitej Italia, Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca OgniBene, BlaBlaBla, Manifatture Knos, Cirknos, Teatro Koreja, Museo Ferroviario della Puglia, Nasca – Teatri di Terra, Chain Reaction, Gessetti e straccetti e altri partner.