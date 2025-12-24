Vigilia di Natale con la neve: ecco in quali regioni

Vigilia di Natale sotto la pioggia e con possibilità di neve in collina in Emilia-Romagna: l’allerta è arancione

Per oggi è prevista, causa piogge, allerta arancione in buona parte dell’Emilia-Romagna, in particolare il settore orientale ma è interessata anche la montagna emiliana centrale. Per la vigilia di Natale infatti “sono previste precipitazioni intense e persistenti, soprattutto sui settori centro-orientali, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2”.

SOPRA I 700 METRI CADRÀ LA NEVE

Sui settori appenninici emiliani i fenomeni “saranno nevosi a quote superiori ai 700 metri, con accumuli fino a 20-30 centimetri sui crinali”. Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, “con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare fino ad agitato”. Inoltre, informa l’avviso diffuso dalla Protezione civile regionale, “saranno possibili localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari”.

A BOLOGNA ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Vigilia di Natale col Centro operativo comunale aperto a Bologna, per l’allerta arancione prevista per l’intera giornata di domani, mercoledì 24 dicembre. La Protezione civile del Comune, si spiega da Palazzo D’Accursio, “in contatto con quella regionale, sta monitorando la situazione e pattuglie della Polizia locale garantiranno da questa sera il monitoraggio di fiumi, sottopassi e zone a rischio“. Polizia locale, volontari di Protezione civile e mezzi Hera stanno inoltre “procedendo al monitoraggio preventivo di pozzetti, tombini e griglie, specialmente in zona collinare e in altre aree a rischio, intervenendo per pulire e rimuovere le foglie, quando necessario”.

“STATE LONTANI DAI PONTI E DAI SOTTOPASSI ALLAGATI”

Il Consorzio della Bonifica Renana, inoltre, “si sta occupando di controllare le condizioni delle griglie a pettine che regolano la pulizia degli alvei dei fiumi”, a partire da quella del Ravone. Il Comune di Bologna invita i cittadini a “seguire le istruzioni della Protezione civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire”. Si esorta inoltre a “non percorrere i sottopassi se allagati, stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua, guidare con prudenza”. Si invitano inoltre i cittadini a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità sull’evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali. Ogni residente in città infine ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)