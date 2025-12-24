“Uno sguardo dal cielo” con Whitney Houston e Denzel Washington stasera su Rai 3: la trama

Remake di una pellicola di successo del ’47, il film “Uno sguardo dal cielo”, diretto da Penny Marshall, è proposto mercoledì 24 dicembre alle 21.20 su Rai 3: la trama
Remake di una pellicola di successo del ’47, il film “Uno sguardo dal cielo”, diretto da Penny Marshall, è proposto mercoledì 24 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Il pastore protestante Biggs rischia di perdere la sua comunità, minacciata dalla speculazione edilizia, e anche sua moglie che fatica a sostenere le sue preoccupazioni.
L’aiuto arriva dall’alto, sotto forma di un angelo incaricato di rimettere a posto la situazione: ma Biggs non gli crede e le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui sua moglie si prende una cotta per l’angelo. Con Whitney Houston, Denzel Washington, Courtney B. Vance.