Su Rai 2 Vigilia di Natale con “Zootropolis” di Disney: la trama

La grande animazione Disney accende la Vigilia di Rai 2: in prima visione, mercoledì 24 dicembre alle 21.30, arriva “Zootropolis”. Predatori e prede convivono, nella città di Zootropolis, dove la coniglietta Judy si è appena trasferita col sogno di diventare un ufficiale di polizia. Ma c’è un mistero da risolvere: i predatori stanno scomparendo, uno dietro l’altro, senza lasciare tracce. Sarà compito di Judy, se vuole diventare una detective, risolvere il caso: ma il suo capo le concede solo 48 ore.

Dall’incontro della coniglietta con Nick, volpe truffaldina, nasce una coppia investigativa improbabile e perfetta. Premio Oscar nel 2017 come miglior film d’animazione, Zootropolis è movimentato, allegro e appassionante: al momento è in sala il secondo capitolo, e Rai 2 offre un’occasione d’oro per fare una bella doppietta natalizia, fra cinema e Tv.

Zootropolis (Zootropia, Usa 2016) di Byron Howard e Rich Moore, con le voci di Paolo Ruffini, Massimo Lopez, Frank Matano, Leo Gullotta.