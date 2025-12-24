Su Rai 1 dopo la Santa Messa “A Sua Immagine” Speciale Notte di Natale

Si rinnova l’appuntamento con una puntata speciale di “A Sua Immagine” la notte di Natale, dopo la Messa presieduta da Papa Leone XIV, mercoledì 24 dicembre alle 23.30 su Rai 1. Lorena Bianchetti incontrerà il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, per riflettere insieme sulle questioni più importanti del nostro tempo. Le guerre sparse nel mondo, il desiderio di pace, i cambiamenti della società, le paure dei giovani, la grande speranza di Cristo che nasce. E ancora il Giubileo che sta per concludersi, il ricordo di Papa Francesco e i primi mesi di pontificato di Papa Leone, le sfide della Chiesa e dell’Italia intera.

Ad accompagnarli in questo momento di confronto, nella cornice di Piazza San Pietro con il suo presepe, una famiglia, Manuela e Gianni Mallamaci, genitori dei piccoli Mario, affetto da una malattia rara, e del suo fratellino Antonio. Una storia di coraggio e affidamento, di fede e di amore alla vita nonostante la malattia.

Un viaggio nella dimensione del Natale più autentico, quello che fa nascere le scelte più ardite e luminose. Un momento per riscoprirsi comunità, per fare del “noi” una luce oltre il buio degli egoismi.