Stasera su Rai Movie omaggio a Elvis Presley con “Blue Hawaii” e “La via del male”: la trama dei film

Un doppio appuntamento, nella serata della Vigilia di Natale, per celebrare Elvis Presley, che nel 2025 avrebbe compiuto novant’anni. Lo propone Rai Movie, giovedì 24 dicembre, con due film che celebrano il carisma e il talento cinematografico del re del rock.

Si comincia alle 21.10 con “Blue Hawaii” (1961) di Norman Taurog, una commedia musicale ambientata a Honolulu, dove Elvis interpreta un giovane che torna a casa dopo il servizio militare e si trova coinvolto in una serie di avventure romantiche e familiari. Il film, in cui Presley canta la hit “Can’t Help Falling in Love”, ha consolidato la sua fama come star di musical leggeri e solari. Nel cast Joan Blackman, Nancy Walters, Angela Lansbury, Roland Winters, John Archer.

A seguire, alle 23.10, “La via del male” (1958), diretto da Michael Curtiz con Elvis Presley nel suo ruolo più drammatico. Ambientato nel cuore di New Orleans, tra club fumosi, bande criminali e sogni di riscatto, il film racconta l’ascesa del giovane Danny Fisher, cantante di talento costretto a scegliere tra la strada del crimine e la possibilità di una nuova vita grazie alla musica. Per molti critici è stato il miglior film di Elvis. Con Dean Jones, Elvis Presley, Carolyn Jones, Walter Matthau.