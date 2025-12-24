Oroscopo di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Con la Luna odierna, vengono a mancare alcune certezze che facevano funzionare tutto il meccanismo. Siamo svagati e con la testa fra le nuvole. È domenica: non neghiamoci l’opportunità di un’attività piacevole con gli amici, che ci risollevi l’umore.
Toro
Questo fine settimana si conclude in bellezza. Con il trigono della Luna in Capricorno, la compagnia non ci manca e non c’è nessuna traccia della noia. Ci piace molto andare oltre il conformismo ed essere sempre originali, è un segnale di apertura mentale.
Gemelli
Ci sono momenti in cui la logica deve predominare sulla creatività e sulla fantasia, alcuni problemi non possono essere affrontati alla leggera. Con gentilezza e con tutta la discrezione di cui siamo capaci, proviamo ad attaccare bottone e fare amicizia.
Cancro
È normale augurarsi una giornata tranquilla, con vista sulle vacanze invernali, ma la Luna in Capricorno è di un altro avviso. Piccoli grattacapi. Agiamo con pazienza, come sappiamo fare noi, per stabilizzare la situazione ed evitare guai peggiori.
Leone
Campioni di entusiasmo, trasciniamo un amico o un fratello a zonzo fra negozi e mercatini. Lo facciamo per noi, ma soprattutto per il suo piacere. Pur con la sensazione di un conto in banca in buona salute, è sempre meglio spendere oculatamente.
Vergine
Un’atmosfera esaltante, quella creata dal trigono della Luna in Capricorno: ragioniamo su ciò che ci rende insicuri, per cancellare ogni dubbio. Oggi il lavoro tende a occupare gran parte dei nostri pensieri, ma sappiamo di doverci dedicare anche ad altro.
Bilancia
Pungolati dalla Luna in Capricorno, non è facile fare la cosa giusta al momento giusto, mancano le parole, gli appoggi saldi e forse le motivazioni. Niente di meglio che una fase di stanca, in campo sentimentale, per imparare a stare bene con noi stessi.
Scorpione
Il sestile della Luna ci svela un’amara realtà: essere leali non è una dote comune, perciò, quando troviamo chi lo sa fare, teniamocelo stretto. Potrebbe essere il momento ideale per riflettere su ciò che ultimamente ci ha provocato qualche imbarazzo.
Sagittario
Fastidiosa come una zanzara, una vocina nella testa ci distrae e sottrae concretezza. Attenzione all’imprevisto, rischiamo di arrivare in ritardo. La fine di una relazione è qualcosa che non si supera in due giorni. Meditiamoci sopra, con serenità.
Capricorno
La Luna si attarda nel nostro cielo, dove viene raggiunta anche dal Sole: siamo fortemente intraprendenti, determinati e propositivi. Ciò che ci è dovuto, in termini di denaro o di tempo, ci deve essere corrisposto. Chiediamo senza paura.
Acquario
Può capitare di litigare, a volte anche per delle inezie, ma ciò che rende salda una coppia è il modo in cui si viene fuori da una discussione. L’ambiente familiare si rasserena e i rapporti si fanno più distesi, favorendo una ripresa del tono vitale.
Pesci
Il bel sestile della Luna giustifica pienamente l’odierna vivacità. Non esiste che qualcuno ci guasti il programma che abbiamo predisposto. Se incappiamo in una contraddizione, mentre spieghiamo qualcosa, chiediamo scusa senza divenire ostili.