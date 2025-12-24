L’arvicola delle nevi a Geo oggi su Rai 3

Mercoledì 24 dicembre, alle 16.25 su Rai 3 a Geo il protagonista della puntata è un piccolo roditore, l’arvicola delle nevi, che riesce a cavarsela anche quando il freddo è particolarmente intenso

Nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Mercoledì 24 dicembre, alle 16.25 su Rai 3 il protagonista della puntata è un piccolo roditore, l’arvicola delle nevi, che riesce a cavarsela anche quando il freddo è particolarmente intenso e le fonti di cibo scarseggiano.

Purtroppo, anche questo minuscolo animale, come tanti altri, è minacciato dai cambiamenti climatici.

Ospite della trasmissione Paola Bartolomei, naturalista della Fondazione Ethoikos.