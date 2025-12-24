La mostra “Massimo Scolari. Solca Mari Mossi” prorogata fino al 21 gennaio 2026

La galleria espone una selezione di opere che ripercorrono la carriera di Massimo Scolari dagli anni Settanta al 2020. In mostra anche fotografie di alcune sue installazioni

La Galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura di Milano è lieta di annunciare la proroga della mostra di Massimo Scolari, Solca Mari Mossi, che continuerà fino al 21 gennaio 2026.

Pittore, scultore, designer e storico, Massimo Scolari è un artista nel senso rinascimentale del termine, che ha fatto dello studio degli archetipi figurativi la ricerca di una vita. Autore di oggetti iconici come l’Arca per la Triennale di Milano (1986), le Ali per la Biennale di Venezia (1991) – una monumentale scultura che oggi campeggia sul tetto dell’Università IUAV di Venezia –, Turris Babel per la Biennale di Venezia (2004), i mobili per Giorgetti tra gli anni Novanta e Duemila, il Segnalibro e matita a punta d’argento per Alessi – che ottiene la menzione d’onore al Compasso d’oro del 1998 –. Nel 2014 per il “significant contribuition to architecture as an art” gli è stato conferito l’Arnold W. Brunner Memorial Prize in Architecture dall’American Academy of Arts and Letters di New York.

I dipinti di Scolari in esposizione evocano paesaggi metafisici in cui, come scriveva Daniele Del Giudice, “l’oggetto c’è, ma come un dopo silenzioso, l’oggetto come un mito, immagine esemplare, forma autonoma, non certo prodotto inferiore delle attività intellettuali ma imitazione della verità”. Pieni di “attesa”, in una quasi totale assenza di presenze umane, i suoi paesaggi sono abitati da torri, piramidi, ali, fortezze e montagne che compongono visioni immaginarie e paesaggi cosmici.

Accanto a questi, sono esposti una serie di disegni a penna in cui ai consueti soggetti pittorici si affiancano annotazioni progettuali, dove risulta evidente la precisione e l’accuratezza che sono tipiche della sua poetica artistica. Una poetica che è poíēsis, parola che racconta il fare che per Scolari si riferisce ugualmente al fare una pittura, quanto al fare un oggetto o un libro.

Accompagnano il percorso espositivo le fotografie di alcune delle sue installazioni realizzate da Luigi Ghirri, Luca Campigotto e Gabriele Basilico, e una selezione di pubblicazioni relative alla sua opera, tra cui On Drawing un piccolo libro di suoi aforismi e disegni edito e tradotto da James S. Ackerman e da alcuni volumi monografici.

La mostra è presentata da un catalogo edito da Grafiche Antiga con la riproposizione di testi di Massimo Scolari, Daniele Del Giudice e Léon Krier.