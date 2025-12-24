Il film “Dora e la città perduta” stasera su Rai 4: la trama

Mercoledì 24 dicembre alle 21.20 su Rai 4 c’è “Dora e la città perduta”. Il film trasporta la giovane esploratrice Dora nel mondo reale, ecco la trama

Un’avventura per tutta la famiglia ispirata alla celebre serie animata e diretta dal regista de “I Muppets” e “Alice attraverso lo specchio” James Bobin: mercoledì 24 dicembre alle 21.20 su Rai 4 c’è “Dora e la città perduta”.

Il film trasporta la giovane esploratrice Dora nel mondo reale, trasformando la sua curiosità e il suo spirito positivo in un viaggio ricco di humour, azione e scoperte. Trasferita in città per frequentare il liceo, Dora fatica ad adattarsi alla nuova vita, finché una misteriosa minaccia la riporta nella giungla insieme a un gruppo di compagni improbabili. L’obiettivo: ritrovare i suoi genitori e scoprire l’antica città di Parapata.

Con colori vivaci, ritmo serrato e un gusto da moderno film d’avventura, “Dora e la città perduta” è una storia di coraggio e fiducia in sé stessi che accompagna perfettamente lo spirito delle feste. Nel cast, Isabela Merced (“The Last of Us”, “Alien: Romolus”) nel ruolo di Dora, accompagnata da Michael Peña, Eugenio Derbez ed Eva Longoria.