HONOR anticipa il lancio di MAGIC 8 Pro con una campagna natalizia dedicata alla fotografia AI

HONOR, azienda globale specializzata nell’ecosistema dei dispositivi AI, si prepara al lancio sul mercato in Italia del suo nuovo smartphone di punta, HONOR MAGIC 8 Pro. In arrivo il 15 gennaio, il dispositivo è pronto a ridefinire la fotografia mobile grazie a nuove e rivoluzionarie funzionalità di fotografia basate sull’Intelligenza Artificiale.

Nella vita quotidiana delle famiglie, i momenti più belli sono spesso spontanei e durano un istante: uno sguardo, un sorriso, un gesto improvviso. Attimi preziosi che meritano di essere catturati esattamente come accadono. È proprio per valorizzare e preservare questi ricordi autentici che HONOR MAGIC 8 Pro è stato progettato, offrendo una soluzione intelligente capace di trasformare ogni scatto in un’immagine impeccabile.

Per mostrare la tecnologia in azione, HONOR lancia oggi una campagna natalizia che vede protagonisti la fotografa di famiglia pluripremiata Nina Mace e i noti influencer Nathan Massey, Cara Delahoyde-Massey, insieme ai loro due figli, Freddie George e Delilah. Il video racconta con autenticità le difficoltà quotidiane nel fotografare la famiglia e dimostra come l’AI all’avanguardia di HONOR MAGIC 8 Pro renda problemi come occhi chiusi, inquadrature poco armoniose o colori spenti solo un ricordo del passato, trasformando scatti imperfetti in un vero Miracolo di Natale.

Alla base di questa trasformazione fotografica c’è il rivoluzionario AI Photo Agent di HONOR MAGIC 8 Pro, un assistente fotografico personale intelligente progettato per aiutare gli utenti a catturare lo scatto migliore in qualsiasi situazione. Il sistema sfrutta funzionalità avanzate come Magic Pose, che analizza la scena e suggerisce le impostazioni ideali per ottenere l’immagine perfetta, e Magic Colour, che consente di applicare con facilità filtri estetici curati e di raggiungere un bilanciamento cromatico impeccabile. Il risultato è una fotografia non solo scattata, ma perfezionata con precisione intuitiva.

«Siamo entusiasti del lancio europeo di HONOR MAGIC 8 Pro e delle sue funzionalità AI per la fotografia, davvero rivoluzionarie», afferma Lucas Man Tang, country manager di HONOR Italia. «Conosciamo bene le difficoltà: le famiglie desiderano catturare momenti preziosi e fugaci, ma spesso si ritrovano con scatti mancati, angolazioni poco lusinghiere o qualcuno escluso dall’inquadratura. Con HONOR MAGIC 8 Pro non offriamo semplicemente un nuovo smartphone, ma la possibilità di creare fotografie festive belle, inclusive e senza sforzo. Come dimostra la nostra campagna natalizia, si tratta di preservare ogni sorriso, ogni scintilla e ogni incontro con Babbo Natale, grazie alla semplice potenza dell’AI».

«Lavorare con HONOR MAGIC 8 Pro per questa campagna natalizia, prima del suo lancio, è stato davvero sorprendente», aggiunge Nina Mace, fotografa di famiglia pluripremiata. «Il suo AI Photo Agent rivoluzionario consente davvero a chiunque di ottenere risultati di livello professionale. È come avere un assistente digitale che aiuta a comporre, regolare e perfezionare ogni immagine. È pura magia, soprattutto quando si tratta di catturare momenti magici».

In attesa del lancio ufficiale del dispositivo a gennaio, Nina Mace condivide anche alcuni consigli pratici ed essenziali di fotografia, pensati per aiutare le famiglie a immortalare al meglio i momenti più preziosi di questo periodo festivo, affrontando quelle sfide che HONOR MAGIC 8 Pro renderà presto semplicissime.

Consiglio 1: fotografare i bambini davanti all’albero di Natale

Uno degli scatti più amati è quello dei bambini riuniti attorno all’albero di Natale, con le luci scintillanti sullo sfondo. Per ottenere un buon risultato in casa, fate sedere i bambini rivolti verso la finestra più luminosa della stanza: questo mantiene i toni della pelle morbidi e naturali. Chiudete parzialmente le tende attorno all’albero per lasciare le luci accese e creare un’atmosfera calda e accogliente, ma lasciate scoperta la finestra vicino ai bambini, così che la luce illumini i loro volti. Anche una luce laterale va benissimo: dona profondità all’immagine e la rende più spontanea e autentica.

Consiglio 2: fotografare la famiglia all’aperto quando è buio

Se scattate foto all’esterno con le luci natalizie, posizionate i bambini davanti alle luci e non accanto: funzionano meglio come sfondo. Aggiungete luce ai loro volti utilizzando la torcia del telefono o il flash della fotocamera, in modo che siano ben illuminati e non si perdano nell’oscurità. Le luci dietro creano l’atmosfera festiva, mentre la luce sui volti è ciò che rende davvero riuscita la foto.

Consiglio 3: curate gli outfit per valorizzare la foto

Per le foto di famiglia invernali all’aperto, pensate agli outfit come a un insieme, non come a singoli elementi. Scegliete una palette di colori semplice e costruite gli abbinamenti attorno ad essa. Toni neutri, colori naturali, verdi profondi, borgogna, blu navy o crema calda funzionano molto bene in questo periodo dell’anno. Mescolate texture come maglioni, cappotti, sciarpe e denim per aggiungere interesse senza creare confusione visiva. Evitate loghi grandi, righe marcate o troppe fantasie, che distolgono l’attenzione dai volti. Quando gli outfit sono armonizzati, ma non identici, la foto risulta rilassata, moderna e senza tempo.

Consiglio 4: abbassatevi all’altezza dei bambini

Quando fotografate i bambini, mettetevi alla loro altezza invece di scattare dall’alto. Questo rende l’immagine più naturale e coinvolgente, perché racconta il mondo dal loro punto di vista. I volti appaiono più equilibrati, le espressioni più autentiche e la foto risulta subito più empatica. Scattare dall’alto può farli sembrare più piccoli e distanti, soprattutto in contesti natalizi affollati. Sedersi o inginocchiarsi aiuta anche i bambini a rilassarsi, favorendo espressioni migliori e momenti più genuini.

About Nina Mace Photography

Nina Mace è una fotografa di famiglia pluripremiata con sede nel Surrey, specializzata in fotografia di famiglia naturale e contemporanea. Il suo lavoro si concentra su connessioni autentiche, momenti spontanei e immagini sincere, lontane dalle pose costruite. Con un background nel marketing e anni di esperienza pratica, Nina forma e affianca anche altri fotografi, condividendo consigli concreti e applicabili nella vita reale.

👉 www.ninamacephotography.com

