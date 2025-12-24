Da oggi su RaiPlay tutti gli episodi e tre inediti di Goldrake

In occasione delle festività, RaiPlay regala a grandi e piccini un Box Set di “UFO Robot Goldrake” fruibile dalle 20.00 di mercoledì 24 dicembre con tutti i 71 episodi della serie classica più 3 episodi inediti

In occasione delle festività, RaiPlay regala a grandi e piccini un Box Set di “UFO Robot Goldrake” fruibile dalle 20.00 di mercoledì 24 dicembre con tutti i 71 episodi della serie classica più 3 episodi inediti, mai trasmessi prima.

Inoltre, dopo una brevissima pausa “UFO Robot Goldrake” torna su Rai 2 nella versione completamente restaurata, ma con una nuova collocazione. Dal 29 dicembre, il leggendario robot lascia la fascia del preserale per approdare al mattino, alle 6.50.

Così la Rai continua a celebrare il cinquantesimo anniversario della prima messa in onda giapponese di “UFO Robot Goldrake”, anime simbolo creato da Go Nagai, arrivato in Italia il 4 aprile 1978 dando origine a un vero e proprio fenomeno generazionale.

Su Rai 2 Goldrake riprende, con il nuovo orario di mattina, dal punto in cui si era interrotto lo scorso 14 dicembre, con l’episodio 17, “La bufera di neve”. In uno scenario montano soffocato dal gelo, mentre i cavalli della fattoria vengono messi in salvo, i veghiani scatenano una nuova e terribile offensiva, inviando il mostro spaziale Gibagiber, un colosso capace di radere al suolo le montagne, per edificare una stazione aliena sulla Terra e individuare la base di Goldrake. La tormenta di neve si trasforma così nel sipario di uno scontro carico di tensione e spettacolarità.

Con colori più intensi e dettagli visivi migliorati grazie al restauro, Rai 2 propone due episodi ogni mattina, dal lunedì al venerdì, ad eccezione di venerdì 2 e lunedì 5 gennaio in cui andranno in onda quattro episodi. Immancabile la storica sigla italiana, firmata da Vince Tempera e Massimo Luca con i testi di Luigi Albertelli, che continua a risuonare come un richiamo. Oltre a tutto questo, prossimamente la serie animata andrà in onda anche su Rai Gulp.