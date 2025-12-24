ASUS conquista la leadership nel mercato dei monitor OLED grazie al boom delle spedizioni

Gli utenti PC scelgono i monitor OLED ASUS di nuova generazione, affidabili e di livello superiore, per migliorare la loro esperienza nel gaming, nella creazione di contenuti e in molti altri ambiti

ASUS ha annunciato oggi di aver conquistato la prima posizione nella quota di mercato globale per i monitor OLED, a seguito di un robusto incremento delle vendite nel corso del 2025. Secondo la società di ricerche di mercato indipendente TrendForce, ASUS detiene ora una quota stimata del 21,9%, superando i concorrenti e consolidando la propria leadership in questo mercato in rapida crescita.

Questo traguardo sottolinea ulteriormente l’impegno dell’azienda nel fornire molto più che semplici monitor: riflette una strategia incentrata sull’utente e volta a migliorare l’esperienza complessiva. Ampliando il proprio portafoglio OLED attraverso l’adozione delle tecnologie QD-OLED e WOLED per i segmenti gaming, professionale e creativo, ASUS garantisce soluzioni su misura per le diverse esigenze. Innovazioni uniche come OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, TrueBlack Glossy e DisplayWidget Center vanno oltre le semplici prestazioni, migliorando l’usabilità, la longevità e l’immersione visiva. L’approccio scelto da ASUS ed incentrato sull’utilizzatore trasforma i monitor OLED in un’esperienza completa, favorendone l’adozione da parte dei potenziali acquirenti e consolidando il primato dell’azienda nel mercato OLED.

Promuovere la crescita attraverso l’innovazione e la diversità

ASUS sta consolidando la propria crescita nel settore OLED attraverso un ampio portafoglio di prodotti innovativi che abbraccia i segmenti gaming, creator e professionale, sfruttando tecnologie avanzate per i pannelli, una solida protezione contro il burn-in e il rapido time-to-market, così da soddisfare le esigenze di una base di utenti diversificata ed in crescita.

Ampia gamma di prodotti : ASUS ha introdotto una vasta gamma di monitor OLED nel 2025, destinati a tutti i settori, dagli eSport competitivi alla creazione di contenuti ad alta fedeltà.

: ASUS ha introdotto una vasta gamma di monitor OLED nel 2025, destinati a tutti i settori, dagli eSport competitivi alla creazione di contenuti ad alta fedeltà. Tecnologie OLED avanzate : i nuovi modelli, come ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG Strix OLED XG27AQWMG, integrano la tecnologia Tandem OLED e il rivestimento TrueBlack Glossy, offrendo una maggiore luminosità di picco, la copertura di un volume colore più ampio ed una maggiore longevità del pannello.

: i nuovi modelli, come ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG Strix OLED XG27AQWMG, integrano la tecnologia e il rivestimento TrueBlack Glossy, offrendo una maggiore luminosità di picco, la copertura di un volume colore più ampio ed una maggiore longevità del pannello. Protezione dal burn-in : la suite proprietaria ASUS OLED Care Pro, che include il Neo Proximity sensor, aiuta a salvaguardare la durata del pannello commutando il display su uno schermo nero quando non viene rilevata la presenza di utenti.

: la suite proprietaria ASUS OLED Care Pro, che include il Neo Proximity sensor, aiuta a salvaguardare la durata del pannello commutando il display su uno schermo nero quando non viene rilevata la presenza di utenti. Rapida introduzione delle innovazioni: all’inizio del 2025, ASUS ha introdotto il QD-OLED ROG Swift PG27UCDM da 27 pollici (4K a 240 Hz) ed il velocissimo ROG Strix XG27AQDPG (1440p QD-OLED a 500 Hz).

Dinamica di mercato e visione strategica

I dati di TrendForce rivelano che le spedizioni di monitor OLED stanno crescendo a un ritmo vertiginoso, con un aumento del 65% su base annua nel terzo trimestre del 2025 e spedizioni globali che raggiungono le 644.000 unità. La crescente popolarità dei display OLED per il gaming è stata un fattore importante, ma non l’unico, di questa crescita. Sebbene la tecnologia dei pannelli OLED continui a guadagnare terreno tra i giocatori, gli investimenti strategici e la capacità di mettere rapidamente in atto le strategie commerciali da parte di ASUS le hanno permesso di aumentare rapidamente la propria quota di mercato, superando i rivali di lunga data.

Oltre ai modelli destinati al gaming, i monitor ASUS OLED della linea ProArt sono le soluzioni preferite dai creatori di contenuti che hanno bisogno di abbinare un contrasto e prestazioni cromatiche di livello superiore con una precisione di livello professionale, supporto multiplo dei formati HDR, connettività ad ampio raggio e strumenti di calibrazione intelligenti. I monitor ASUS ZenScreen OLED offrono agli utenti prestazioni cromatiche superiori dei pannelli OLED in un formato portatile.

Vincent Chiou, Vicepresidente globale e Direttore generale della divisione Display di ASUS, ha osservato: “ASUS si dedica da tempo all’innovazione nella tecnologia dei display e alla qualità impeccabile. Oltre a ricevere grandi elogi da parte dei videogiocatori, i monitor gaming ROG, leader di settore, e la serie ProArt, progettata per i creatori di contenuti, hanno anche fatto significativi progressi anche nel mercato delle soluzioni portatili ed in quello medico, guadagnandosi un ampio riconoscimento e favore. In futuro, ASUS continuerà a dare priorità alle esigenze degli utenti, offrendo ai consumatori un’esperienza di utilizzo senza pari”.

L’impegno di ASUS verso l’innovazione

In futuro, qualsiasi appassionato può aspettarsi che ASUS continuerà ad innovare in questo settore offrendo nuovi monitor OLED che introducono tecnologie innovative e pannelli in diversi formati, che siano in grado di offrire maggiore affidabilità e prestazioni all’avanguardia in una varietà di scenari di utilizzo e che siano in grado di superare gli attuali limiti con una progettazione sempre all’avanguardia.