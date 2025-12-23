“Uno rosso” in prima Tv su Rai 2: la trama del film

Stasera in prima visione Tv su Rai 2 il film “Uno Rosso” con protagonisti Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu: la trama
Al Polo Nord, Babbo Natale viene rapito. Il capo della sicurezza Callum Drift deve trovarlo per salvare il Natale, ma è costretto ad allearsi con Jack O’Malley, un cinico cacciatore di taglie che non crede nei miti. Insieme affronteranno una missione adrenalinica per salvare la festività più amata al mondo.
E’ la trama del film “Uno Rosso” in onda in prima visione Tv martedì 23 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2. Nel cast: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons, Kiernan Shipka, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Mary Elizabeth Ellis, Wesley Kimmel.