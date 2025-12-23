Stasera su Rai 4 il film “Chi è senza colpa”: la trama

Stasera su Rai 4 il film “Chi è senza colpa” con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John Ortiz: la trama

Basato su un racconto breve di Dennis Lehane e ultimo film girato da James Gandolfini prima della sua morte, “Chi è senza colpa” è il film proposto da Rai 4 martedì 23 dicembre 2025 alle 21.20 su Rai 4.

New York. Bob Saginowski vive a Brooklyn e lavora come barman nel locale di suo cugino Marv, inserito nel giro del riciclaggio di denaro dei criminali locali. Bob è un tipo solitario che non si pone troppe domande, ma si troverà coinvolto in prima persona in una faccenda che ha radici nel passato del quartiere dove tutti, parenti, amici e nemici, cercano di tirare avanti, ad ogni costo.

Nel cast: Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts, John Ortiz, Ann Dowd, Michael Aronov, James Frecheville, Elizabeth Rodriguez, Tobias Segal, Michael Esper, Lauren Susan, Erin Darke.