Scontro con Signorini, Fabrizio Corona indagato per revenge porn

Scontro Corona-Signorini, l’ex re dei paparazzi indagato per revenge porn. Tutto è partito dalla denuncia del presentatore del Grande Fratello, dopo la puntata di Falsissimo

“Il prezzo del successo” è costato a Fabrizio Corona l’accusa di Revenge Porn. Le ultime puntate del format da lui creato, “Falsissimo”, incentrate su quello che l’ex re dei paparazzi ha definito il “sistema-Signorini”, ha gettato sul noto conduttore e direttore di Chi Magazine l’ombra dello scambio di favori sessuali in cambio della partecipazione al Grande Fratello- o di visibilità sulla stampa o sul piccolo schermo. Alfonso Signorini non l’ha presa affatto bene e, l’indomani della diffusione della puntata di Falsissimo, ha annunciato e provveduto da sporgere denuncia nei confronti di Corona.

La denuncia ha portato a degli sviluppi e all’apertura di una indagine che vede l’imprenditore del gossip iscritto nel registro di indagati per revenge porn e sarà interrogato martedì mattina in Procura a Milano. L’interrogatorio sarebbe stato richiesto dallo stesso Corona, difeso dall’avvocato Ivano Chiesa, dopo che sabato scorso, 20 dicembre, la Polizia, coordinata dai pm, ha effettuato perquisizioni a suo carico e acquisito la copia forense di telefono, tablet e anche il filmato della puntata ‘incriminata’ di Falsissimo. Sotto le lente degli inquirenti ci sarebbero “immagini o video sessualmente espliciti” che sarebbero stati diffusi illecitamente, secondo a denuncia di Signorini. Non è escluso che saranno valutati ulteriori profili di indagine, anche nel caso vengano presentate ulteriori denunce da altre persone, con l’indicazione di altri reati.

Le perquisizioni degli investigatori hanno riguardato, oltre all’abitazione di Corona, anche gli studi di Velvet Cut, la società dove viene registrato “Falsissimo”, trasmesso su YouTube. “Abbiamo dovuto rigirare la puntata perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura”, ha scritto e confermato all’indomani delle perquisizioni Corona sui social. E ancora: “Non è un problema: stiamo rifacendo tutto. Vi racconteremo una storia ancora più forte e vergognosa”, ha aggiunto rilanciando una seconda puntata con nuovi documenti e materiali.

Detto fatto. Proprio sui social di Falsissimo è arrivato, come promesso, l’appuntamento per questa sera: “Ore 21:00 spaccate, preparatevi. Il potere non ci ha fermati. Vediamo domani, dopo la puntata, chi sarà il vero indagato, Alfo. Guardatela bene tutta, mi sa che ti conviene”, si legge.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)