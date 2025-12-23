Oroscopo di oggi, martedì 23 dicembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 23 dicembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Ultimiamo gli impegni in ufficio, e siamo già proiettati, con la testa, a questo fine settimana scoppiettante: cene, regali, serate in allegria. La Luna ci carica di buoni propositi. Per chi non ha ancora provveduto, è tempo di presepe e albero.
Toro
In ambito familiare, ritroviamo il buonumore e la tranquillità: due ingredienti imprescindibili per trascorrere qualche ora in piacevole compagnia. Ultimi sforzi per gli studi, prima di una bella pausa rigenerante. Ci sentiamo valorizzati e ascoltati.
Gemelli
Con la Luna in opposizione, la giornata si prospetta piena di ostacoli. La nostra ambizione viene frenata dai troppi pensieri che affollano la mente. C’è il rischio che nascano rivalità sul lavoro, adoperiamo maggiore diplomazia e procediamo con cautela.
Cancro
Un minimo contrattempo o ritardo in una partenza non deve condizionare l’intero viaggio. Se la sorte ci fa un dispetto, prendiamola con filosofia. Per cogliere i successi che pensiamo di meritare, occorre agire con lungimiranza e il massimo tempismo.
Leone
Con il favore della Luna in Sagittario e mettendo a frutto le nostre migliori doti, fatte di determinazione e carisma, possiamo aggirare le difficoltà. Grazie a un fascino più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di fare nuove conquiste.
Vergine
Ancora delle prove da superare quest’oggi, sotto lo sguardo della Luna in quadratura. Sogniamo le vacanze, ma manca ancora un piccolo sforzo. Non è una fase caratterizzata da avventure e scoperte, meglio volare basso e appoggiarci alle certezze.
Bilancia
Le idee sono vincenti e con l’influsso benefico della Luna, troviamo il coraggio di metterle in pratica. Non sprechiamo nessuna opportunità. Se gli impegni ci stressano, stiliamo un programma delle cose da fare per evitare dimenticanze fatali.
Scorpione
La voglia di divertirci non manca, ma va creata l’occasione: invitiamo una persona a noi cara a fare due passi in centro, per scambiarci gli auguri. Mettiamo il nostro cuore al servizio di uno scopo sociale: fare del bene ci arricchisce immensamente.
Sagittario
Non abbiamo alcun modo di prenderci una pausa di riflessione. La Luna nel segno soffia sulle nostre vele e ci spinge a decisioni importanti. Paradossalmente, una minima differenza di vedute ha il potere di riaccendere l’intesa con la persona amata.
Capricorno
Nell’ultimo periodo, gli interessi professionali ci hanno assorbito del tutto, a discapito della relazione d’amore: non sottovalutiamo i bisogni dell’altro. Teniamo sotto controllo portafogli e borsa nei luoghi affollati: possibili spiacevoli conseguenze.
Acquario
Giornata di spese impegnative: ci sono tanti parenti e amici da stupire con doni speciali e preziosi, ma senza perdere il senso della misura. Se restassimo ancorati a terra, eviteremmo di prendere cantonate come ci è capitato altre volte in passato.
Pesci
La Luna in Sagittario porta sorprese non sempre gradite, un invitato potrebbe dar buca all’ultimo senza avvertire, mandandoci su tutte le furie. Tempo permettendo, organizziamo un pomeriggio in giro per le vie addobbate, respirando l’aria di festa.