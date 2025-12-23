Nella notte su Rai 5 il film diretto e interpretato da Maurizio Nichetti “Ratataplan”: la trama

Il film diretto e interpretato da Maurizio Nichetti “Ratataplan”, in onda martedì 23 dicembre alle 23.25 su Rai 5. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Edy Angelillo: la trama

Nella Milano fine anni ’70, il giovane ingegner Colombo, geniale e creativo, passa le sue giornate lavorando come barista in un chiosco, facendo spettacolini con alcuni abitanti del suo condominio, e sognando di conquistare una bella ballerina. E’ il film diretto e interpretato da Maurizio Nichetti “Ratataplan”, in onda martedì 23 dicembre alle 23.25 su Rai 5. Nel cast anche Angela Finocchiaro, Edy Angelillo, Lidia Biondi, Heidi Hansen.