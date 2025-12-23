“Missili. Da Cuba alla Luna” stasera su Rai Storia per “Un’epoca nuova. Anni ’60”

Nuovo appuntamento con Umberto Broccoli e con “Un’epoca nuova. Anni ‘60”, il programma di Gianluca Miligi e Andrea Orbicciani, in onda martedì 23 dicembre alle 21.10 su Rai Storia

Gli anni Sessanta sono caratterizzati da una forte competizione globale fra Stati Uniti e Unione Sovietica, con il mondo diviso in due blocchi contrapposti. Un’epoca segnata da gravi crisi, come quella dei missili di Cuba nel 1962: il momento di maggior tensione della Guerra Fredda, con il serio rischio di un tragico conflitto nucleare.

Parte da qui il nuovo appuntamento con Umberto Broccoli e con “Un’epoca nuova. Anni ‘60”, il programma di Gianluca Miligi e Andrea Orbicciani, in onda martedì 23 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. Sono gli anni della decolonizzazione in Africa, della costruzione del Muro di Berlino (1961) e della “Primavera di Praga” (1968), con il tentativo di Dubček di costruire un “socialismo dal volto umano”.

Una stagione contraddistinta dalla paura atomica, ma anche da una fase di distensione e dalla firma di importanti trattati internazionali per il controllo degli armamenti nucleari. Un periodo caratterizzato da profondi contrasti sociali e da grandi progressi scientifici. Come la corsa allo spazio fra le due superpotenze, che, alla fine del decennio, ha visto l’umanità raggiungere un traguardo storico: lo sbarco sulla Luna. La puntata approfondisce e racconta questi temi con il contributo dei professori Giordana Pulcini e Mario Del Pero.