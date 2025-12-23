“Il Grinta” con un John Wayne da Oscar stasera su Rai 5: la trama del film

Dal romanzo “Un vero uomo per Mattie Ross” di Charles Portis è il film di Henry Hathaway “Il Grinta” con John Wayne, Glen Campbell: la trama
Arkansas, 1880. La giovane Mattie ingaggia l’anziano sceriffo Rooster per acciuffare l’assassino del padre. Dal romanzo “Un vero uomo per Mattie Ross” di Charles Portis è il film di Henry Hathaway “Il Grinta” con John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Dennis Hopper, in onda martedì 23 dicembre alle 21.20 su Rai 5. Oscar e Golden Globe 1970 a John Wayne.