Il film “Non così vicino” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “Non così vicino” con Tom Hanks in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Otto, interpretato da Tom Hanks, è un uomo burbero e solitario che vive in un quartiere residenziale, e la sua vita sembra ruotare attorno alla routine rigida e alle regole ferree che si è imposto. Dopo la morte della moglie e il pensionamento, Otto si sente disilluso e deciso a togliersi la vita. Tuttavia, la sua esistenza viene scossa quando una giovane famiglia si trasferisce nella casa accanto.

La nuova vicina, Marisol, con la sua personalità vivace e la sua determinazione, riesce a entrare nella vita di Otto, portando un cambiamento inaspettato e sfidandolo a confrontarsi con il suo passato e le sue emozioni. Tra momenti di umorismo e dramma, Otto inizia a riscoprire la speranza e il significato della vita attraverso le relazioni che forma e le nuove esperienze che vive.

E’ la trama del film “Non così” vicino in onda martedì 23 dicembre 2025 alle 21.20 su Rai Movie. Nel cast anche: Truman Hanks, Mariana Trevino, Rachel Keller.