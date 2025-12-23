Il film “Gloria!” stasera su Rai 3: ecco la trama

Il film “Gloria!” con Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi stasera su Rai 3: la trama

Venezia, fine ‘700. In un collegio femminile, la visionaria Teresa, e un gruppo di musiciste, sfidano l’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Una rivoluzione sonora che scavalca i secoli e abbatte le polverose convenzioni del passato, celebrando il talento e la libertà in una realtà opprimente.

E’ la trama del film “Gloria!” in onda in prima visione Tv martedì 23 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 3. Nel cast: Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Vincenzo Crea, Natalino Balasso, Anita Kravos, Jasmin Mattei.