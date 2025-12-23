Doritos sceglie CreationDose Group per una campagna video social che celebra il Crunch Change

Doritos, brand leader nel settore degli snack salati del gruppo PepsiCo, ha scelto CreationDose Group, l’azienda che ha creato Vidoser e che guida l’evoluzione del Creator Marketing

Doritos, brand leader nel settore degli snack salati del gruppo PepsiCo, ha scelto CreationDose Group , l’azienda che ha creato Vidoser e che guida l’evoluzione del Creator Marketing, per gestire una campagna video social che celebra il crunch iconico di Doritos come leva narrativa.

La campagna, lanciata a dicembre 2025, invita i consumatori a intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale che nasce dal crunch di Doritos e mette al centro il vero protagonista del brand: il flavor. Ogni morso dello snack diventa uno switch visivo e narrativo che apre le porte a un mondo diverso, ispirato all’identità inimitabile di ciascun gusto Doritos, declinato nelle sue quattro varianti.

I contenuti della campagna trasformano l’esperienza di consumo in un’esplorazione visiva, in cui i modelli professionisti, nel ruolo di Content Creator, incarnano aree di contatto reali con il pubblico Doritos: Gamer, Gen Z, Smart Worker e Travel Lover. Intorno a loro, ambienti quotidiani e familiari si trasformano improvvisamente in scenari sorprendenti, che riflettono il flavor assaporato, creando una connessione immediata tra gusto, lifestyle e community.

Il crunch diventa così il momento chiave del racconto: non solo un suono iconico, ma un vero e proprio punto di svolta che cambia la prospettiva, amplifica l’esperienza e rende ogni gusto un mondo a sé.

La campagna si sviluppa principalmente attraverso video brevi sui social media, formato ideale per coinvolgere la community di giovani consumatori, stimolando interazione e riconoscibilità.

“Insieme al Team di Doritos abbiamo creato qualcosa di completamente nuovo nel panorama delle campagne social”, afferma Alessandro La Rosa, CEO & Founder di CreationDose Group & Vidoser. “Abbiamo voluto integrare l’AI in modo che non fosse solo una componente tecnologica, ma una vera e propria leva creativa. L’uso dell’intelligenza artificiale ci permette di esplorare possibilità illimitate di storytelling, trasportando i consumatori in mondi fantastici, mentre i Creator, o chi nel loro ruolo, diventano i narratori di queste storie. Questo è solo l’inizio di un viaggio che continuerà a esplorare come le nuove tecnologie possono essere al servizio della creatività.”

L’integrazione dell’AI e dei Creator sta trasformando il modo in cui i brand comunicano con il loro pubblico. Doritos, con questa campagna, si fa portavoce di un approccio creativo e futuristico, che unisce intrattenimento, personalizzazione e innovazione. I video brevi, che sono il fulcro della campagna, non solo mostrano il consumo delle Doritos, ma offrono uno spunto di riflessione su come ogni flavor degli snack Doritos possa far vivere un’esperienza unica, proprio come ogni persona è unica nel suo modo di viverla.