“Don’t CRAI” è il nuovo singolo dei LEGNO

I Legno sorprendono ancora, con un nuovo singolo, “Don’t CRAI”, in uscita in tutte le piattaforme digitale a partire da oggi per Apollo Records (distribuzione ADA Music) e in rotazione radiofonica da venerdì 19 novembre: un brano in cui raccontano di una storia d’amore che si sta consumando, dentro un supermercato.

Un posto ordinario, quotidiano, normale: “proprio per questo il supermercato ci permette di parlare in modo semplice e sincero di ciò che resta quando un rapporto finisce – spiega il duo – Ci si muove tra le corsie con un carrello vuoto e un cuore “in saldo”, e tutto quello che vediamo diventa una metafora: i surgelati che fanno “già dicembre”, i prodotti che hanno una data di scadenza, i ricordi chiusi nelle confezioni. È come se la fine di quella storia fosse scritta ovunque, anche negli scaffali”.

“Ci piace l’idea dei “sogni a lunga conservazione” – proseguono -: qualcosa che, nonostante tutto, continua a resistere. Un po’ come gli occhi dell’altra persona, che sembrano non perdere mai il loro effetto. Nel ritornello giochiamo con don’t cry e Crai, per alleggerire il peso della solitudine con un sorriso amaro: lei se ne va, io resto lì, nel posto più banale possibile, a fare i conti con quello che è successo. Alla fine, ci perdiamo come gli scontrini in tasca: ci siamo, ma ci si dimentica. Però resta sempre quella traccia, quel possibile ultimo incontro, magari proprio in fila alla cassa”.