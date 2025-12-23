“Cazzullo e Barbero” è il nuovo singolo di Edo Cremonese

Edo Cremonese cita con speranza e lucidità il giornalista Cazzullo e lo storico Barbero, due figure che con il loro stile originale e coinvolgente riescono ad attirare un sempre crescente numero di pubblico

Ritmata, con sfumature sonore mediterranee e slanci melodici che richiamano la tradizione italiana.

In poco più di tre minuti Cazzullo e Barbero vuole descrivere il rapporto tra storia e attualità del nostro paese e la necessità crescente di una narrazione che indaghi il passato per poter comprendere meglio il presente.

Sui social Edo Cremonese ha lanciato una sfida a chi lo segue, ovvero quella di aiutarlo a far arrivare il brano alle orecchie appunto di Cazzullo e Barbero.

Cazzullo e Barbero è brano con un ritmo ed un ritornello di facile presa; esce autoprodotto su tutti gli stores digitali Venerdì 12 Dicembre con il prezioso aiuto e la distribuzione della leggendaria Dischi Soviet Studio su tutte le piattaforme digitali.