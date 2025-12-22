Uno scrittore in crisi nella New York di Woody Allen in “Celebrity” su Rai 5: la trama


Lee, giornalista e scrittore in crisi, dopo due romanzi poco riusciti, si destreggia nella mondanità di New York cercando di affermarsi come sceneggiatore e di trovare equilibrio nella sua complessa vita sentimentale. È la storia del film di Woody Allen “Celebrity”, in onda lunedì 22 dicembre alle 22.50 su Rai 5. Nel cast, Joe Mantegna, Kenneth Branagh, Melanie Griffith, Judy Davis, Leonardo Di Caprio.