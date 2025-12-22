Tragico incidente a Roma: scontro tra auto e bus, morta una 27enne

Roma, scontro mortale all’alba tra un bus e un’auto: deceduta una 27enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 nella zona di Ostia. Ricoverata in codice rosso l’amica 26enne

Incidente mortale all’alba a Roma, nella zona di Ostia. Una ragazza di 27 anni è deceduta nello scontro tra una macchina e un bus. Un’amica 26enne che era con lei è invece stata ricoverata in codice rosso. Ferito, più lievemente, anche l’autista dell’autobus.

L’impatto, frontale e molto violento, è avvenuto in via dei Romagnoli, all’incrocio con via Andrea da Garessio, intorno alle ore 5.30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi delle due donne dalla macchina. Presenti, inoltre, gli operatori del 118 per il trasporto in ospedale e le Forze dell’ordine per i rilievi necessari a stabilire le cause dell’incidente.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)