Stasera su Rai 3 “Tutti insieme appassionatamente”: la trama del film

“Tutti insieme appassionatamente” compie sessant’anni. Il musical che ha conquistato il mondo stasera in onda su Rai 3

Compie sessant’anni proprio in questi giorni, ma non li dimostra: lunedì 22 dicembre, alle 21.20, su Rai 3 c’è “Tutti insieme appassionatamente”. Il film è arrivato nelle sale italiane il 30 dicembre del 1965, dopo aver fatto il suo esordio americano nel marzo dello stesso anno. Maria è un’orfana, da poco in convento come novizia. Ma il suo temperamento è troppo esuberante e la madre superiora si convince a mandarla a fare da istitutrice ai sette figli dell’ex comandante della marina austriaca, Georg Von Rapp, rimasto vedovo.

Maria vincerà, a suon di musica, l’intemperanza dei ragazzini e col tempo, le sue canzoni e i suoi balli, conquisterà anche il cuore dell’ammiraglio. Julie Andrews, dopo il suo straripante esordio nei panni di Mary Poppins, si conferma regina dei blockbuster e scolpisce nel cuore di tutto il mondo le musiche di un colossal senza tempo: uscito nel 1965, “Tutti insieme appassionatamente” prese cinque Oscar: miglior film, miglior regia a Robert Wise, miglior colonna sonora, miglior montaggio e miglior sonoro.

E divenne in breve il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema. L’anniversario è doppio, visto che la Andrews ha da poco compiuto novant’anni. Nel cast anche Christopher Plummer ed Eleanor Parker.