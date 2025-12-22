Stasera su Rai 2 “Formidabile Discoring” in versione natalizia

Dopo il successo dell’estate scorsa, torna “Formidabile Discoring” con una puntata speciale tutta natalizia in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Prosegue così il viaggio attraverso uno dei programmi musicali più amati della Rai, ideato da Gianni Boncompagni nel 1977.

Sigle, conduttori, cantanti, band italiane e straniere, brani indimenticabili, look racchiusi in 12 anni di Discoring: 14 edizioni e oltre 400 puntate.

“Formidabile Discoring” non è un racconto ma piuttosto una “macchina del tempo” capace di riportare il pubblico agli anni ’80 e lasciando l’occasione per ricordare e ritrovarsi.

La puntata sarà l’occasione per augurare a tutti i telespettatori di trascorrere un buon Natale anche attraverso i tanti protagonisti di Discoring: conduttori e cantanti che hanno calcato quella scena come Jocelyn, Gianni Togni, Ron, Awanagana, Loretta Goggi, Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno, Jo Squillo, Ryan Paris, Gazebo, P.Lion, Isabel Russinova, Drupi, Ivana Spagna e tanti altri. Ma anche fan di Discoring come Fiorello e Tracy Spencer.