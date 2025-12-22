Scontro tra due navi sul Nilo a Luxor: morta una turista italiana

Una turista italiana è morta in una collisione tra due navi sul Nilo: lo ha reso noto la Farnesina, precisando che l’incidente è avvenuto in serata nella zona di Luxor

Una turista italiana è morta in Egitto in seguito alla collisione tra due navi da crociera sul Nilo. Lo ha reso noto la Farnesina, precisando che l’incidente è avvenuto in serata nella zona di Luxor.

Secondo le prime informazioni, lo scontro si è verificato intorno alle 19 ora locale, a circa 30 chilometri dal celebre sito archeologico. La vittima si trovava a bordo della nave Royal Beau Rivage, sulla quale viaggiavano anche altri 70-80 cittadini italiani. L’impatto ha causato gravi danni all’imbarcazione, con almeno quattro cabine distrutte.

Il Ministero degli Esteri ha riferito che i funzionari del consolato italiano sono in contatto con il coniuge della donna deceduta e con i tour operator che stanno assistendo gli altri connazionali presenti a bordo. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità dello scontro.

