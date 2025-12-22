Sarah Di Bella torna con il singolo “Un nuovo giorno”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Un nuovo giorno”, il nuovo singolo di Sarah Di Bella per Up Music

“Un nuovo giorno” è un brano che cattura l’essenza di un’alba luminosa, trasformandola in musica. Le sonorità sono caratterizzate da beat chiari e leggeri, ma con un ritmo deciso e incalzante. Ogni hit-hat simboleggia una scintilla di rinnovamento, destinata a chi è pronto a spezzare le proprie “catene” e ad abbracciare la vita con ritrovata energia.

Il brano incarna la dichiarazione: “Con grinta e coraggio mi rialzo e vado verso un nuovo giorno”.

Il messaggio centrale di “Un nuovo giorno” è la rinascita: una fase di risveglio e forza interiore che, presto o tardi, ognuno è chiamato ad affrontare. La traccia si propone come un incoraggiamento ad accogliere il cambiamento e il futuro.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo brano è molto fresco e creativo. Ho avuto la grande opportunità di collaborare con i professionisti di UP MUSIC STUDIO, in particolare con Sabatino Salvati e tutto lo staff. Ci siamo capiti al volo: desideravo un brano fresco e nuovo, che parlasse di un tema tanto importante come la rinascita nella vita di ogni giorno.”

Il videoclip di “Un nuovo giorno” descrive per l’artista “il tempo della rinascita”, un percorso visivo che segue un’anima in cerca della sua luce. La narrazione mostra l’esigenza di unirsi al mare in un giorno inizialmente cupo e vuoto, simboleggiando la ricerca di una forza purificatrice. Il video esprime l’unica e fondamentale certezza: “essere e credere in sé stessi” e la ritrovata libertà dal non sentirsi mai più prigionieri delle circostanze. La conclusione visiva riflette il verso centrale del brano: “Con grinta e coraggio mi rialzo e vado verso un nuovo giorno”, rappresentando l’atto di spezzare le catene del passato per accogliere il futuro.